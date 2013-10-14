ФБК заподозрил подлог в документах на дачу вице-мэра Александра Горбенко
Росреестр переименовал чиновника в старых выписках на участок за 500 миллионов рублей
ФБК заподозрил подлог в документах на дачу вице-мэра Александра Горбенко Росреестр переименовал чиновника в старых выписках на участок за 500 миллионов рублей
Baza: Заместитель Собянина провел салют на свадьбе дочери за счет бюджета
По документам, фейерверк оформили как салют по случаю Дня защитника Отечества
Baza: Заместитель Собянина провел салют на свадьбе дочери за счет бюджета По документам, фейерверк оформили как салют по случаю Дня защитника Отечества
Кого вы ненавидите больше всего? The Village решил узнать у своих читателей, кто вызывает у них самую сильную антипатию
Кого вы ненавидите больше всего? The Village решил узнать у своих читателей, кто вызывает у них самую сильную антипатию
Собянин выступил с заявлением по поводу ситуации в Бирюлёве
Столичный градоначальник сообщил, что полиции поручено в кратчайшие сроки найти убийцу Егора Щербакова.