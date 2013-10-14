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ФБК заподозрил подлог в документах на дачу вице-мэра Александра Горбенко

Росреестр переименовал чиновника в старых выписках на участок за 500 миллионов рублей

ФБК заподозрил подлог в документах на дачу вице-мэра Александра Горбенко
Росреестр переименовал чиновника в старых выписках на участок за 500 миллионов рублей

Baza: Заместитель Собянина провел салют на свадьбе дочери за счет бюджета

По документам, фейерверк оформили как салют по случаю Дня защитника Отечества

Baza: Заместитель Собянина провел салют на свадьбе дочери за счет бюджета
По документам, фейерверк оформили как салют по случаю Дня защитника Отечества

Кого вы ненавидите больше всего?
Кого вы ненавидите больше всего? The Village решил узнать у своих читателей, кто вызывает у них самую сильную антипатию
Кого вы ненавидите больше всего?

Кого вы ненавидите больше всего?
The Village решил узнать у своих читателей, кто вызывает у них самую сильную антипатию

Собянин выступил с заявлением по поводу ситуации в Бирюлёве

Столичный градоначальник сообщил, что полиции поручено в кратчайшие сроки найти убийцу Егора Щербакова.

Собянин выступил с заявлением по поводу ситуации в Бирюлёве
Столичный градоначальник сообщил, что полиции поручено в кратчайшие сроки найти убийцу Егора Щербакова.