«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского» Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского» Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города
День сурка: Какие треки россияне слушали на повторе последние десять лет
От поп-хитов до шума моря
День сурка: Какие треки россияне слушали на повторе последние десять лет От поп-хитов до шума моря
Александр Гудков открыл мужскую парикмахерскую на «Красном Октябре»
Шоумен Александр Гудков с двумя друзьями открыл на «Красном Октябре» цирюльню Boy Cut, где будут стричь и брить только мужчин.