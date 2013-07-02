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Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
У газеты The Independent появится русскоязычная версия Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
ЦИК разрешил использовать образ Сталина в предвыборной агитации
По мнению избирательной комисси, оспорить использование образа Сталина могут только его потомки
ЦИК разрешил использовать образ Сталина в предвыборной агитации По мнению избирательной комисси, оспорить использование образа Сталина могут только его потомки
Александр Лебедев запустил собственный круглосуточный телеканал в Лондоне
Он должен выйти на самоокупаемость через три года
Александр Лебедев запустил собственный круглосуточный телеканал в Лондоне Он должен выйти на самоокупаемость через три года
Александр Лебедев приступил к установке детской площадки в наказание за драку с Полонским
После этого он займётся косметическим ремонтом детского сада и школы в селе Поповка Тульской области
Александр Лебедев приступил к установке детской площадки в наказание за драку с Полонским После этого он займётся косметическим ремонтом детского сада и школы в селе Поповка Тульской области
Александр Лебедев приговорён к 150 часам обязательных работ за избиение Сергея Полонского
Конфликт между двумя бизнесменами произошёл в эфире программы «НТВшники» в 2011 году