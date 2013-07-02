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Новости

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Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

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Новости

У газеты The Independent появится русскоязычная версия Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

Ситуация

ЦИК разрешил использовать образ Сталина в предвыборной агитации

По мнению избирательной комисси, оспорить использование образа Сталина могут только его потомки

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Ситуация

ЦИК разрешил использовать образ Сталина в предвыборной агитации По мнению избирательной комисси, оспорить использование образа Сталина могут только его потомки

Новости

Александр Лебедев запустил собственный круглосуточный телеканал в Лондоне

Он должен выйти на самоокупаемость через три года

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Новости

Александр Лебедев запустил собственный круглосуточный телеканал в Лондоне Он должен выйти на самоокупаемость через три года

Новости

Александр Лебедев приступил к установке детской площадки в наказание за драку с Полонским

После этого он займётся косметическим ремонтом детского сада и школы в селе Поповка Тульской области

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Новости

Александр Лебедев приступил к установке детской площадки в наказание за драку с Полонским После этого он займётся косметическим ремонтом детского сада и школы в селе Поповка Тульской области

Новости

Александр Лебедев приговорён к 150 часам обязательных работ за избиение Сергея Полонского

Конфликт между двумя бизнесменами произошёл в эфире программы «НТВшники» в 2011 году

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Новости

Александр Лебедев приговорён к 150 часам обязательных работ за избиение Сергея Полонского Конфликт между двумя бизнесменами произошёл в эфире программы «НТВшники» в 2011 году