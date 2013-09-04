«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку Ненужное кино о вечных ценностях
Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено)
Позднее декан факультета политологии назвал фейком сообщения о конференции
Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено) Позднее декан факультета политологии назвал фейком сообщения о конференции
В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам
На конференцию пригласили Петрова и Боширова
В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам На конференцию пригласили Петрова и Боширова
Подозреваемый в отравлении Скрипалей работал официантом в петербургском бистро
Александра Мишкина (Петрова) узнали его бывшие коллеги
Подозреваемый в отравлении Скрипалей работал официантом в петербургском бистро Александра Мишкина (Петрова) узнали его бывшие коллеги
«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей
В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина
«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина
На Петроградской стороне открылся ресторан «Острова»
У заведения необычный концепт: здесь готовят блюда датской кухни
На Петроградской стороне открылся ресторан «Острова» У заведения необычный концепт: здесь готовят блюда датской кухни
На улице Рубинштейна появился фудтрак Gyros Co-op
Здесь продают греческий гирос с соусом дзадзики
На улице Рубинштейна появился фудтрак Gyros Co-op
Здесь продают греческий гирос с соусом дзадзики
Крым — наш: Владелец турфирмы для геев — о популярных направлениях у его клиентов Петербуржец Александр Петров, год назад организовавший турфирму для ЛГБТ, рассказал The Village, зачем геям отдельные туры и как его бизнес существует, несмотря на запреты
Главный художник будет равняться на наружную рекламу Японии и Парижа
Новый главный художник Петербурга рассказал о своём видении визуальных проблем города. Главная беда, по его мнению, — хаотичная наружная реклама. Он призывает равняться на города Японии или Париж.
Главный художник будет равняться на наружную рекламу Японии и Парижа Новый главный художник Петербурга рассказал о своём видении визуальных проблем города. Главная беда, по его мнению, — хаотичная наружная реклама. Он призывает равняться на города Японии или Париж.
Главным художником города станет проектировщик «Зенит-Арены» и Мариинки-2
Главным художником Петербурга станет бывший дизайнер-архитектор КБ высотных и подземных сооружений. Он адаптировал архитектурные проекты Мариинки-2 и стадиона «Зенит-Арена».