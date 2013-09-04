Крым — наш: Владелец турфирмы для геев — о популярных направлениях у его клиентов Петербуржец Александр Петров, год назад организовавший турфирму для ЛГБТ, рассказал The Village, зачем геям отдельные туры и как его бизнес существует, несмотря на запреты