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«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку
«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку Ненужное кино о вечных ценностях
«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку

«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку
Ненужное кино о вечных ценностях

Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено)

Позднее декан факультета политологии назвал фейком сообщения о конференции

Профессор МГУ пошутил насчет приглашения Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения» (обновлено)
Позднее декан факультета политологии назвал фейком сообщения о конференции

В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам

На конференцию пригласили Петрова и Боширова

В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам
На конференцию пригласили Петрова и Боширова

Подозреваемый в отравлении Скрипалей работал официантом в петербургском бистро

Александра Мишкина (Петрова) узнали его бывшие коллеги

Подозреваемый в отравлении Скрипалей работал официантом в петербургском бистро
Александра Мишкина (Петрова) узнали его бывшие коллеги

«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей

В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина

«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей
В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина

На Петроградской стороне открылся ресторан «Острова»

У заведения необычный концепт: здесь готовят блюда датской кухни

На Петроградской стороне открылся ресторан «Острова»
У заведения необычный концепт: здесь готовят блюда датской кухни

На улице Рубинштейна появился фудтрак Gyros Co-op

Здесь продают греческий гирос с соусом дзадзики

На улице Рубинштейна появился фудтрак Gyros Co-op
Здесь продают греческий гирос с соусом дзадзики

Крым — наш: Владелец турфирмы для геев — о популярных направлениях у его клиентов
Крым — наш: Владелец турфирмы для геев — о популярных направлениях у его клиентов Петербуржец Александр Петров, год назад организовавший турфирму для ЛГБТ, рассказал The Village, зачем геям отдельные туры и как его бизнес существует, несмотря на запреты
Крым — наш: Владелец турфирмы для геев — о популярных направлениях у его клиентов

Крым — наш: Владелец турфирмы для геев — о популярных направлениях у его клиентов
Петербуржец Александр Петров, год назад организовавший турфирму для ЛГБТ, рассказал The Village, зачем геям отдельные туры и как его бизнес существует, несмотря на запреты

Главный художник будет равняться на наружную рекламу Японии и Парижа

Новый главный художник Петербурга рассказал о своём видении визуальных проблем города. Главная беда, по его мнению, — хаотичная наружная реклама. Он призывает равняться на города Японии или Париж.

Главный художник будет равняться на наружную рекламу Японии и Парижа
Новый главный художник Петербурга рассказал о своём видении визуальных проблем города. Главная беда, по его мнению, — хаотичная наружная реклама. Он призывает равняться на города Японии или Париж.

Главным художником города станет проектировщик «Зенит-Арены» и Мариинки-2

Главным художником Петербурга станет бывший дизайнер-архитектор КБ высотных и подземных сооружений. Он адаптировал архитектурные проекты Мариинки-2 и стадиона «Зенит-Арена».

Главным художником города станет проектировщик «Зенит-Арены» и Мариинки-2
Главным художником Петербурга станет бывший дизайнер-архитектор КБ высотных и подземных сооружений. Он адаптировал архитектурные проекты Мариинки-2 и стадиона «Зенит-Арена».