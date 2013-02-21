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Глава РСПП — о введении в России торговых сборов
Представители бизнеса раскритиковали намерения властей ввести ежеквартальные сборы с компаний, занимающихся торговлей
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Глава РСПП — о введении в России торговых сборов Представители бизнеса раскритиковали намерения властей ввести ежеквартальные сборы с компаний, занимающихся торговлей
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Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину
Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий
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Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий
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Результаты проверок без санкции прокурора предлагают признавать недействительными
РСПП предлагает создать систему для отслеживания инициатора проверок
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