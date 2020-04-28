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Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса
Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса «Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»
Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса

Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса
«Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»