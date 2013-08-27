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Я разрешаю вам любить детей Саша Шевелева о том, чего нельзя стыдиться в эпоху запретов

Я разрешаю вам любить детей
Саша Шевелева о том, чего нельзя стыдиться в эпоху запретов

Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений
Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений Изображение мухи на стенке писсуаров в голландском аэропорту Схипхол не только позволило серьёзно сэкономить на уборке, но и доказало, что иногда решить большую проблему можно без больших затрат.
Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений

Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений
Изображение мухи на стенке писсуаров в голландском аэропорту Схипхол не только позволило серьёзно сэкономить на уборке, но и доказало, что иногда решить большую проблему можно без больших затрат.

Молчащие несогласные: Александра Шевелева о московской толерантности
Молчащие несогласные: Александра Шевелева о московской толерантности Почему горожане предпочитают не вмешиваться, когда мать прилюдно унижает своего ребёнка, а случайные прохожие оскорбляют приезжих, — журналист Александра Шевелева размышляет о границах невмешательства
Молчащие несогласные: Александра Шевелева о московской толерантности

Молчащие несогласные: Александра Шевелева о московской толерантности
Почему горожане предпочитают не вмешиваться, когда мать прилюдно унижает своего ребёнка, а случайные прохожие оскорбляют приезжих, — журналист Александра Шевелева размышляет о границах невмешательства

Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах
Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах Американец Грэм Хилл создал проект микроквартиры LifeEdited, где дефицит места вовсе не помеха функциональности — Александра Шевелева размышляет о том, может ли его опыт пригодиться нам.
Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах

Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах
Американец Грэм Хилл создал проект микроквартиры LifeEdited, где дефицит места вовсе не помеха функциональности — Александра Шевелева размышляет о том, может ли его опыт пригодиться нам.