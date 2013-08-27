Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений Изображение мухи на стенке писсуаров в голландском аэропорту Схипхол не только позволило серьёзно сэкономить на уборке, но и доказало, что иногда решить большую проблему можно без больших затрат.