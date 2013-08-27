Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений Изображение мухи на стенке писсуаров в голландском аэропорту Схипхол не только позволило серьёзно сэкономить на уборке, но и доказало, что иногда решить большую проблему можно без больших затрат.
Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений Изображение мухи на стенке писсуаров в голландском аэропорту Схипхол не только позволило серьёзно сэкономить на уборке, но и доказало, что иногда решить большую проблему можно без больших затрат.
Молчащие несогласные: Александра Шевелева о московской толерантности Почему горожане предпочитают не вмешиваться, когда мать прилюдно унижает своего ребёнка, а случайные прохожие оскорбляют приезжих, — журналист Александра Шевелева размышляет о границах невмешательства
Молчащие несогласные: Александра Шевелева о московской толерантности Почему горожане предпочитают не вмешиваться, когда мать прилюдно унижает своего ребёнка, а случайные прохожие оскорбляют приезжих, — журналист Александра Шевелева размышляет о границах невмешательства
Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах Американец Грэм Хилл создал проект микроквартиры LifeEdited, где дефицит места вовсе не помеха функциональности — Александра Шевелева размышляет о том, может ли его опыт пригодиться нам.