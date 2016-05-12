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В прудах парка Александрино заметили красные пятна

Специалисты комитета по природопользованию уже брали пробы воды. Причину их появления не установили

В прудах парка Александрино заметили красные пятна
Специалисты комитета по природопользованию уже брали пробы воды. Причину их появления не установили

Рядом с парком «Александрино» возобновили строительные работы

Ранее суд наложил на строительство запрет

Рядом с парком «Александрино» возобновили строительные работы
Ранее суд наложил на строительство запрет

Активист «Красивого Петербурга» приковал себя наручниками к воротам стройки

Он присоединился к местным жителям, которые тоже протестуют против строительства

Активист «Красивого Петербурга» приковал себя наручниками к воротам стройки
Он присоединился к местным жителям, которые тоже протестуют против строительства