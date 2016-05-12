В прудах парка Александрино заметили красные пятна
Специалисты комитета по природопользованию уже брали пробы воды. Причину их появления не установили
В прудах парка Александрино заметили красные пятна Специалисты комитета по природопользованию уже брали пробы воды. Причину их появления не установили
Рядом с парком «Александрино» возобновили строительные работы
Ранее суд наложил на строительство запрет
Рядом с парком «Александрино» возобновили строительные работы Ранее суд наложил на строительство запрет
Активист «Красивого Петербурга» приковал себя наручниками к воротам стройки
Он присоединился к местным жителям, которые тоже протестуют против строительства