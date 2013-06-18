Ситуация
Госдума отложила принятие закона о депутатах-прогульщиках
Парламентарии не смогли подготовить поправки к документу в срок
Ситуация
Госдума отложила принятие закона о депутатах-прогульщиках Парламентарии не смогли подготовить поправки к документу в срок
Ситуация
Что нужно знать про закон «О блогерах»С 1 августа в силу вступают поправки к закону «Об информации», фактически приравнивающие блогеров к журналистам. The Village собрал основные факты о них
Ситуация
Что нужно знать про закон «О блогерах» С 1 августа в силу вступают поправки к закону «Об информации», фактически приравнивающие блогеров к журналистам. The Village собрал основные факты о них
Новости
Из антипиратского законопроекта предлагают исключить музыку
Однако некоторые считают, что базу применения закона стоит, наоборот, расширить
Новости