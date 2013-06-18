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Ситуация

Госдума отложила принятие закона о депутатах-прогульщиках

Парламентарии не смогли подготовить поправки к документу в срок

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Ситуация

Госдума отложила принятие закона о депутатах-прогульщиках Парламентарии не смогли подготовить поправки к документу в срок

Что нужно знать про закон «О блогерах»
Ситуация
Что нужно знать про закон «О блогерах»С 1 августа в силу вступают поправки к закону «Об информации», фактически приравнивающие блогеров к журналистам. The Village собрал основные факты о них
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Что нужно знать про закон «О блогерах»
Ситуация

Что нужно знать про закон «О блогерах» С 1 августа в силу вступают поправки к закону «Об информации», фактически приравнивающие блогеров к журналистам. The Village собрал основные факты о них

Новости

Из антипиратского законопроекта предлагают исключить музыку

Однако некоторые считают, что базу применения закона стоит, наоборот, расширить

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Новости

Из антипиратского законопроекта предлагают исключить музыку Однако некоторые считают, что базу применения закона стоит, наоборот, расширить