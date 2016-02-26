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Новости ресторанов

В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод»

У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей

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Новости ресторанов

В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод» У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей

Новое место

Владельцы бара «Коммуналка» открыли бургерную «ПитерБургер»

За кухню в бургерной отвечает Константин Шилов, до этого он работал в I Like Bar и I Like Wine

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Новое место

Владельцы бара «Коммуналка» открыли бургерную «ПитерБургер» За кухню в бургерной отвечает Константин Шилов, до этого он работал в I Like Bar и I Like Wine