Новости ресторанов
В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод»
У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей
Новости ресторанов
В Москве запустили сервис по доставке еды за восемь минут «Голод» У сервиса нет минимальной стоимости заказа, а доставка обойдётся в 47 рублей
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Владельцы бара «Коммуналка» открыли бургерную «ПитерБургер»
За кухню в бургерной отвечает Константин Шилов, до этого он работал в I Like Bar и I Like Wine
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