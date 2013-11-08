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Коллаборация Uniqlo x Alexander Wang в «Галерее» и распродажа на Kixbox
Коллаборация Uniqlo x Alexander Wang в «Галерее» и распродажа на Kixbox А также мизантропичная коллекция Lazy Oaf x Daria и скидки до 50 % в интернет-магазине Patagonia
Коллаборация Uniqlo x Alexander Wang в «Галерее» и распродажа на Kixbox

Коллаборация Uniqlo x Alexander Wang в «Галерее» и распродажа на Kixbox
А также мизантропичная коллекция Lazy Oaf x Daria и скидки до 50 % в интернет-магазине Patagonia

Скидки в Leform, Mango и Kixbox
Скидки в Leform, Mango и Kixbox И другие новости московских и петербургских магазинов
Скидки в Leform, Mango и Kixbox

Скидки в Leform, Mango и Kixbox
И другие новости московских и петербургских магазинов

Распродажа на Asos, коллаборация H&M и Alexander Wang и другие новости магазинов
Распродажа на Asos, коллаборация H&M и Alexander Wang и другие новости магазинов Обновлённая линейка матовых помад M·A·C, коллаборация H&M и Alexander Wang, выставка MUP и другие новости московских магазинов
Распродажа на Asos, коллаборация H&M и Alexander Wang и другие новости магазинов

Распродажа на Asos, коллаборация H&M и Alexander Wang и другие новости магазинов
Обновлённая линейка матовых помад M·A·C, коллаборация H&M и Alexander Wang, выставка MUP и другие новости московских магазинов

Дизайнер Султанна Французова
Дизайнер Султанна Французова The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.
Дизайнер Султанна Французова

Дизайнер Султанна Французова
The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.

Внешний вид (Петербург): Елена Юшина, куратор
Внешний вид (Петербург): Елена Юшина, куратор Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Елена Юшина, куратор

Внешний вид (Петербург): Елена Юшина, куратор
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.