Коллаборация Uniqlo x Alexander Wang в «Галерее» и распродажа на Kixbox А также мизантропичная коллекция Lazy Oaf x Daria и скидки до 50 % в интернет-магазине Patagonia
Коллаборация Uniqlo x Alexander Wang в «Галерее» и распродажа на Kixbox А также мизантропичная коллекция Lazy Oaf x Daria и скидки до 50 % в интернет-магазине Patagonia
Распродажа на Asos, коллаборация H&M и Alexander Wang и другие новости магазинов Обновлённая линейка матовых помад M·A·C, коллаборация H&M и Alexander Wang, выставка MUP и другие новости московских магазинов
Распродажа на Asos, коллаборация H&M и Alexander Wang и другие новости магазинов Обновлённая линейка матовых помад M·A·C, коллаборация H&M и Alexander Wang, выставка MUP и другие новости московских магазинов
Дизайнер Султанна Французова The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.
Дизайнер Султанна Французова The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.
Внешний вид (Петербург): Елена Юшина, куратор Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.