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Новости

Фонд Pamplona Capital Михаила Фридмана вложился в прачечные

Он создаёт холдинг сервисных компаний

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Новости

Фонд Pamplona Capital Михаила Фридмана вложился в прачечные Он создаёт холдинг сервисных компаний