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Ситуация
Снос Таганской телефонной станции: Что происходит с неочевидным памятником архитектуры
The Village спросил у экспертов, что особенного в АТС 1929 года постройки и что странного в проекте здания, которое возведут на её месте
Ситуация
Снос Таганской телефонной станции: Что происходит с неочевидным памятником архитектуры
The Village спросил у экспертов, что особенного в АТС 1929 года постройки и что странного в проекте здания, которое возведут на её месте
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