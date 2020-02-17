Оборудовать все автомобили алкозамками
Это может привести к подорожанию автомобилей и вечным ошибкам
Оборудовать все автомобили алкозамками Это может привести к подорожанию автомобилей и вечным ошибкам
Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма
В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя
В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают
ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти
Еще одна версия, сколько можно пить
Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти Еще одна версия, сколько можно пить
Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде
А также приостанавливать их действие, если человек лечится от алкоголизма
Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде А также приостанавливать их действие, если человек лечится от алкоголизма
Как распознать некачественное вино? Советуют эксперты Роскачества
Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы
И качество пива пострадает
Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы И качество пива пострадает
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Вкусвилл» начал продавать вино Более 300 видов от 390 рублей за бутылку
«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином
А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы
«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы
Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)
Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу
Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено) Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу
Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить И законна ли доставка алкоголя на дом
Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли
Покупатели делают запасы на черный день
Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли Покупатели делают запасы на черный день
Самые аморальные поступки, по версии россиян От измены до проезда зайцем
В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира
Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля