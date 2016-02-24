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Сеть «Красное&белое» обогнала «Магнит» по темпам открытия магазинов
Лидером рейтинга стала X5 Retail Group
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Сеть «Красное&белое» обогнала «Магнит» по темпам открытия магазинов Лидером рейтинга стала X5 Retail Group
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X5 Retail Group отказалась от развития отдельной сети алкомаркетов
Теперь холдинг будет открывать алкогольные отделы «Пятьница» рядом с магазинами «Пятёрочка»
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X5 Retail Group отказалась от развития отдельной сети алкомаркетов Теперь холдинг будет открывать алкогольные отделы «Пятьница» рядом с магазинами «Пятёрочка»
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X5 Retail Group запускает сеть алкомаркетов «Пятьница»
Официальной информации о запуске сети пока нет
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