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Новости

Сеть «Красное&белое» обогнала «Магнит» по темпам открытия магазинов

Лидером рейтинга стала X5 Retail Group

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Новости

Сеть «Красное&белое» обогнала «Магнит» по темпам открытия магазинов Лидером рейтинга стала X5 Retail Group

Новости

X5 Retail Group отказалась от развития отдельной сети алкомаркетов

Теперь холдинг будет открывать алкогольные отделы «Пятьница» рядом с магазинами «Пятёрочка»

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Новости

X5 Retail Group отказалась от развития отдельной сети алкомаркетов Теперь холдинг будет открывать алкогольные отделы «Пятьница» рядом с магазинами «Пятёрочка»

Город

X5 Retail Group запускает сеть алкомаркетов «Пятьница»

Официальной информации о запуске сети пока нет

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Город

X5 Retail Group запускает сеть алкомаркетов «Пятьница» Официальной информации о запуске сети пока нет