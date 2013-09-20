Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале В Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала
Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале В Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала
В поездах Allegro появятся магазины duty free
В поездах Allegro, связывающих Петербург с Хельсинки, в октябре появятся магазины duty free. Точки беспошлинной торговли со временем собираются открыть и в поезде «Моска-Киев».