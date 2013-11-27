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Петербуржцы, переехавшие в Финляндию
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию

Петербуржцы, переехавшие в Финляндию
Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.

Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции
Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции Библиотеку Алвара Аалто в Выборге в понедельник открыли после двухгодичного ремонта. Петербургская редакция The Village выяснила, как выглядит эталонное библиотечное здание.
Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции

Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции
Библиотеку Алвара Аалто в Выборге в понедельник открыли после двухгодичного ремонта. Петербургская редакция The Village выяснила, как выглядит эталонное библиотечное здание.