Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор кураторов выставки промышленного дизайна «Современный предмет»Функциональный смеситель, ванна с хромотерапией и лампа на угол стола — выбор Екатерины Тулуповой и Олеси Ситниковой.
Вещи для дома
Вещи для дома: Выбор кураторов выставки промышленного дизайна «Современный предмет» Функциональный смеситель, ванна с хромотерапией и лампа на угол стола — выбор Екатерины Тулуповой и Олеси Ситниковой.
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Просторная квартира с элементами классического и английского стилей и панорамными окнами в жилом комплексе «Аэробус».
Квартира недели