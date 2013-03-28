Интервью
Макс Скибинский: Почему в США не любят русских бизнесменовВ июле Макс Скибинский написал колонку о том, что после украино-российского конфликта у технологического будущего России нет шансов. The Village поговорил с инвестором о восприятии русских в Америке
Интервью
Макс Скибинский: Почему в США не любят русских бизнесменов В июле Макс Скибинский написал колонку о том, что после украино-российского конфликта у технологического будущего России нет шансов. The Village поговорил с инвестором о восприятии русских в Америке
Облако знаний
Дружба народов: Как общаться с иностранными бизнес-партнёрамиH&F проанализировал различия в деловых культурах мира и выяснил, как правильно общаться с американскими, немецкими, французскими, британскими, китайскими, японскими и финскими бизнесменами.
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