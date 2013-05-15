Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
Менеджмент
Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторыОснователь технологических стартапов написал H&F о своих неудачных попытках привлечь инвестиции и о том, как это помогло развитию бизнеса.
Менеджмент