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«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
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«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»

Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы
Менеджмент
Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторыОснователь технологических стартапов написал H&F о своих неудачных попытках привлечь инвестиции и о том, как это помогло развитию бизнеса.
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Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы
Менеджмент

Михаил Токовинин (amoCRM): Почему стартапу не нужны инвесторы Основатель технологических стартапов написал H&F о своих неудачных попытках привлечь инвестиции и о том, как это помогло развитию бизнеса.