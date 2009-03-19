TravelGuide: Amsterdam с Павлом Зеленским Как говорят сами амстердамцы, в Амстердаме «запрет на запреты».Город, где писают на улице в писсуары, где женщины лет семидесяти окунут твое лицо в свою бесконечную грудь, где велосипедов больше, чем волос на голове у Пугачевой, где проститутки живут рядом с нормальными семьями.Город совершенно со своей атмосферой и идеологией.