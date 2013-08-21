«Победа» открыла продажу билетов в Амстердам Часть пути выполняется на автобусе
Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего
Российская столица стала лидером среди городов Восточной Европы
Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего Российская столица стала лидером среди городов Восточной Европы
Амстердам ужесточил правила посещения «квартала красных фонарей»
Туристам теперь нельзя смотреть на секс-работниц и фотографировать их
Амстердам ужесточил правила посещения «квартала красных фонарей» Туристам теперь нельзя смотреть на секс-работниц и фотографировать их
Сколько стоит жизнь в Амстердаме Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов
Сколько стоит жизнь в Амстердаме Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
В Instagram опубликовали вариант имиджевой рекламы Петербурга от Студии Лебедева
Заместитель гендиректора «Городского туристско-информационного бюро» разместил в Instagram варианты имиджевой рекламы Петербурга, разработанные Студией Лебедева
В Instagram опубликовали вариант имиджевой рекламы Петербурга от Студии Лебедева Заместитель гендиректора «Городского туристско-информационного бюро» разместил в Instagram варианты имиджевой рекламы Петербурга, разработанные Студией Лебедева
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама The Village продолжает рассказывать о городских кварталах, не похожих на другие. В очередном выпуске — морской район Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама
Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама The Village продолжает рассказывать о городских кварталах, не похожих на другие. В очередном выпуске — морской район Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама
Авторы небанальных гидов для туристов Spotted by Locals — про сыр, геев и Купчино The Village поговорил с основателями приложения для путешественников Spotted by Locals о том, боятся ли западные туристы России и каково путешествовать по городам, где никто не улыбается
Авторы небанальных гидов для туристов Spotted by Locals — про сыр, геев и Купчино The Village поговорил с основателями приложения для путешественников Spotted by Locals о том, боятся ли западные туристы России и каково путешествовать по городам, где никто не улыбается
Видео дня: В Амстердаме строят многоквартирный дом при помощи 3D-принтера
Предполагается, что использование современных технологий позволит сократить расходы на транспорт и увеличит объёмы использования вторичных материалов
Видео дня: В Амстердаме строят многоквартирный дом при помощи 3D-принтера Предполагается, что использование современных технологий позволит сократить расходы на транспорт и увеличит объёмы использования вторичных материалов
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.