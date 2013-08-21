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«Победа» открыла продажу билетов в Амстердам

Часть пути выполняется на автобусе

«Победа» открыла продажу билетов в Амстердам
Часть пути выполняется на автобусе

Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего

Российская столица стала лидером среди городов Восточной Европы

Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего
Российская столица стала лидером среди городов Восточной Европы

Амстердам ужесточил правила посещения «квартала красных фонарей»

Туристам теперь нельзя смотреть на секс-работниц и фотографировать их

Амстердам ужесточил правила посещения «квартала красных фонарей»
Туристам теперь нельзя смотреть на секс-работниц и фотографировать их

Сколько стоит жизнь в Амстердаме
Сколько стоит жизнь в Амстердаме Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов
Сколько стоит жизнь в Амстердаме

Сколько стоит жизнь в Амстердаме
Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов

Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы

Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона

Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей

Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей
Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников

25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы

25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы
…потому что все они — не в Амстердаме

10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы

10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей

Прогулочные маршруты в 13 городах
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах

Прогулочные маршруты в 13 городах
Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира

В Instagram опубликовали вариант имиджевой рекламы Петербурга от Студии Лебедева

Заместитель гендиректора «Городского туристско-информационного бюро» разместил в Instagram варианты имиджевой рекламы Петербурга, разработанные Студией Лебедева

В Instagram опубликовали вариант имиджевой рекламы Петербурга от Студии Лебедева
Заместитель гендиректора «Городского туристско-информационного бюро» разместил в Instagram варианты имиджевой рекламы Петербурга, разработанные Студией Лебедева

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой

Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама
Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама The Village продолжает рассказывать о городских кварталах, не похожих на другие. В очередном выпуске — морской район Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама
Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама

Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама
The Village продолжает рассказывать о городских кварталах, не похожих на другие. В очередном выпуске — морской район Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама

Авторы небанальных гидов для туристов Spotted by Locals — про сыр, геев и Купчино
Авторы небанальных гидов для туристов Spotted by Locals — про сыр, геев и Купчино The Village поговорил с основателями приложения для путешественников Spotted by Locals о том, боятся ли западные туристы России и каково путешествовать по городам, где никто не улыбается
Авторы небанальных гидов для туристов Spotted by Locals — про сыр, геев и Купчино

Авторы небанальных гидов для туристов Spotted by Locals — про сыр, геев и Купчино
The Village поговорил с основателями приложения для путешественников Spotted by Locals о том, боятся ли западные туристы России и каково путешествовать по городам, где никто не улыбается

Видео дня: В Амстердаме строят многоквартирный дом при помощи 3D-принтера

Предполагается, что использование современных технологий позволит сократить расходы на транспорт и увеличит объёмы использования вторичных материалов

Видео дня: В Амстердаме строят многоквартирный дом при помощи 3D-принтера
Предполагается, что использование современных технологий позволит сократить расходы на транспорт и увеличит объёмы использования вторичных материалов

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России
The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.

Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера

Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера
Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.

Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды

Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды
Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.

Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче

Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче
Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ