Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ
Больше всего покупают товары для дома и дачи
Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ Больше всего покупают товары для дома и дачи
Районы Москвы с высоким риском заражения коронавирусом И где безопаснее во время эпидемии
Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов
Разработчики обещают снизить риски утечки
Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов Разработчики обещают снизить риски утечки
Реальные доходы россиян начали сокращаться
Во втором квартале года ситуация может стать намного хуже
Реальные доходы россиян начали сокращаться Во втором квартале года ситуация может стать намного хуже
На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса
И какие категории, напротив, ждет подъем
На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса И какие категории, напротив, ждет подъем
Сколько россиян имеют кредиты И как обстоят дела с финансовой грамотностью населения
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами
И какими способами власти следят за горожанами
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами И какими способами власти следят за горожанами
Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь
ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу
Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу
Регионы с самыми высокими и низкими расходами на еду Пандемия ухудшит ситуацию
Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли
Покупатели делают запасы на черный день
Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли Покупатели делают запасы на черный день
Уровень самоизоляции россиян в режиме онлайн
Индекс сравнивает уровень городской активности тогда и сейчас
Уровень самоизоляции россиян в режиме онлайн Индекс сравнивает уровень городской активности тогда и сейчас
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Онлайн-конференции тоже популярны
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Сколько метров жилья получится купить на увеличенный материнский капитал
В Москве хватит только на ванную
Сколько метров жилья получится купить на увеличенный материнский капитал В Москве хватит только на ванную
В каких городах цены на элитное жилье растут быстрее всего Москва занимает 16-е место
Сколько москвичи добираются от дома до работы
На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени
Сколько москвичи добираются от дома до работы На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян Впервые за 24 года сменился пивной лидер
К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами
Государству необходимо менять пенсионную систему
К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами Государству необходимо менять пенсионную систему
Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире
Ожидать позитивных перемен пока не стоит
Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире Ожидать позитивных перемен пока не стоит
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