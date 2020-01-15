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Новости

Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ

Больше всего покупают товары для дома и дачи

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Новости

Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ Больше всего покупают товары для дома и дачи

Новости

Районы Москвы с высоким риском заражения коронавирусом

И где безопаснее во время эпидемии

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Новости

Районы Москвы с высоким риском заражения коронавирусом И где безопаснее во время эпидемии

Новости

Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов

Разработчики обещают снизить риски утечки

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Новости

Мэрия заказала анонимную платформу обработки данных о москвичах за 200 миллионов Разработчики обещают снизить риски утечки

Новости

Реальные доходы россиян начали сокращаться

Во втором квартале года ситуация может стать намного хуже

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Новости

Реальные доходы россиян начали сокращаться Во втором квартале года ситуация может стать намного хуже

Новости

На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса

И какие категории, напротив, ждет подъем

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Новости

На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса И какие категории, напротив, ждет подъем

Новости

Сколько россиян имеют кредиты

И как обстоят дела с финансовой грамотностью населения

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Новости

Сколько россиян имеют кредиты И как обстоят дела с финансовой грамотностью населения

Новости

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами

И какими способами власти следят за горожанами

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Новости

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами И какими способами власти следят за горожанами

Новости

Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь

ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу

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Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу

Новости

Регионы с самыми высокими и низкими расходами на еду

Пандемия ухудшит ситуацию

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Новости

Регионы с самыми высокими и низкими расходами на еду Пандемия ухудшит ситуацию

Новости

Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли

Покупатели делают запасы на черный день

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Новости

Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли Покупатели делают запасы на черный день

Новости

Уровень самоизоляции россиян в режиме онлайн

Индекс сравнивает уровень городской активности тогда и сейчас

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Новости

Уровень самоизоляции россиян в режиме онлайн Индекс сравнивает уровень городской активности тогда и сейчас

Новости

SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию

Онлайн-конференции тоже популярны

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Новости

SimilarWeb: Из-за перехода россиян на удаленку вырос трафик сайтов по самообразованию Онлайн-конференции тоже популярны

Новости

Сколько метров жилья получится купить на увеличенный материнский капитал

В Москве хватит только на ванную

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Новости

Сколько метров жилья получится купить на увеличенный материнский капитал В Москве хватит только на ванную

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В каких городах цены на элитное жилье растут быстрее всего

Москва занимает 16-е место

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Новости

В каких городах цены на элитное жилье растут быстрее всего Москва занимает 16-е место

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Сколько москвичи добираются от дома до работы

На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени

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Новости

Сколько москвичи добираются от дома до работы На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени

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Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

2
Новости

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Новости

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Государству необходимо менять пенсионную систему

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Новости

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами Государству необходимо менять пенсионную систему

Новости

Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире

Ожидать позитивных перемен пока не стоит

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Новости

Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире Ожидать позитивных перемен пока не стоит

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Ботокс и личный тренер: Какие люксовые услуги обходятся в Москве дешевле всего

Аналитики составили список самых доступных городов для богачей

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Новости

Ботокс и личный тренер: Какие люксовые услуги обходятся в Москве дешевле всего Аналитики составили список самых доступных городов для богачей

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На какие приложения россияне тратят больше всего денег и времени

За 2019 год россияне купили приложений на миллиард долларов

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На какие приложения россияне тратят больше всего денег и времени За 2019 год россияне купили приложений на миллиард долларов

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