Менеджмент
Дорогая, разберись сама: Как покупают мужчины и женщиныЧтобы завоевать мужскую аудиторию, необязательно запускать рекламную кампанию с брутальными героями — стоит обратить на себя внимание женщин.
Менеджмент
Дорогая, разберись сама: Как покупают мужчины и женщины Чтобы завоевать мужскую аудиторию, необязательно запускать рекламную кампанию с брутальными героями — стоит обратить на себя внимание женщин.
Как это работает
Производственный процесс: Как делают платы для электроникиH&F съездил в Подмосковье, чтобы узнать, как собирают электронику.
Как это работает
Производственный процесс: Как делают платы для электроники H&F съездил в Подмосковье, чтобы узнать, как собирают электронику.
Эксперимент
Livemap: Как сделать Google Glass для мотоциклистов Чтобы создать мотошлем со встроенной навигацией, Андрею Артищеву пришлось искать специалистов по всей Европе и производителей компонентов по всему миру. Теперь он ищет деньги на запуск производства.
Эксперимент