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Новости

На Разъезжей улице заработал бар «За углом»

Заведение запустили сооснователи кафе-бара «Скотный двор» и рюмочной «Рядом»

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Новости

На Разъезжей улице заработал бар «За углом» Заведение запустили сооснователи кафе-бара «Скотный двор» и рюмочной «Рядом»

Новое место

На месте бара «Детка» заработает рюмочная «Рядом»

Здесь будет два алкогольных меню — бюджетное и подороже

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Новое место

На месте бара «Детка» заработает рюмочная «Рядом» Здесь будет два алкогольных меню — бюджетное и подороже

Новое место

Бар «Детка» перезапустили на Гороховой

В него стоит зайти только ради светящегося дископола

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Новое место

Бар «Детка» перезапустили на Гороховой В него стоит зайти только ради светящегося дископола