Новости
На Разъезжей улице заработал бар «За углом»
Заведение запустили сооснователи кафе-бара «Скотный двор» и рюмочной «Рядом»
Новости
На Разъезжей улице заработал бар «За углом» Заведение запустили сооснователи кафе-бара «Скотный двор» и рюмочной «Рядом»
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На месте бара «Детка» заработает рюмочная «Рядом»
Здесь будет два алкогольных меню — бюджетное и подороже
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На месте бара «Детка» заработает рюмочная «Рядом» Здесь будет два алкогольных меню — бюджетное и подороже
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Бар «Детка» перезапустили на Гороховой
В него стоит зайти только ради светящегося дископола
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