«Восход»: Как рекламное агентство из Екатеринбурга получило «Каннских львов» Андрей Губайдуллин вместе с партнёрами создал рекламное агентство 17 лет назад. Оно стало заметным игроком не только регионального, но и российского рынка, а в начале лета получило награды в Каннах.