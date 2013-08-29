Как это работает
Рабочий стол: Андрей Губайдуллин, «Восход»H&F посмотрел, как работает Андрей Губайдуллин, сооснователь екатеринбургского рекламного агентства «Восход», выигравшего «Каннских львов».
Как это работает
Рабочий стол: Андрей Губайдуллин, «Восход» H&F посмотрел, как работает Андрей Губайдуллин, сооснователь екатеринбургского рекламного агентства «Восход», выигравшего «Каннских львов».
Сделал сам
«Восход»: Как рекламное агентство из Екатеринбурга получило «Каннских львов»Андрей Губайдуллин вместе с партнёрами создал рекламное агентство 17 лет назад. Оно стало заметным игроком не только регионального, но и российского рынка, а в начале лета получило награды в Каннах.
Сделал сам