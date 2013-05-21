Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночамH&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам H&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
Менеджмент
Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнесЧасто собственное дело появляется из-за недостатка предложения: человек не может найти нужную вещь на рынке и делает её сам. Андрей Хегай так создал три проекта.
Менеджмент