вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам
Облако знаний
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночамH&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.
0
Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам
Облако знаний

Что тебе снится: Какие бизнес-идеи приходят предпринимателям по ночам H&F расспросил бизнесменов о том, какие сны им снятся про их компании.

Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнес
Менеджмент
Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнесЧасто собственное дело появляется из-за недостатка предложения: человек не может найти нужную вещь на рынке и делает её сам. Андрей Хегай так создал три проекта.
8
Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнес
Менеджмент

Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнес Часто собственное дело появляется из-за недостатка предложения: человек не может найти нужную вещь на рынке и делает её сам. Андрей Хегай так создал три проекта.