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Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей». В знак протеста уволились все замы (обновлено)

Спорную кандидатуру утвердил совет директоров «Бизнес ньюс медиа»

Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей». В знак протеста уволились все замы (обновлено)
Спорную кандидатуру утвердил совет директоров «Бизнес ньюс медиа»

Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)

Журналисты выступили против изменений редакционной политики

Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)
Журналисты выступили против изменений редакционной политики

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

Под нож попала статья Константина Сонина

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина

Новый главред «Ведомостей» тренируется исправлять заголовки статей на противоположные

Редакторы требуют убрать Шмарова с должности

Новый главред «Ведомостей» тренируется исправлять заголовки статей на противоположные
Редакторы требуют убрать Шмарова с должности

В «Ведомостях» появилась статья с критикой нового руководства газеты

Новый главред не читал внутренний устав издания, как и в целом «Ведомости»

В «Ведомостях» появилась статья с критикой нового руководства газеты
Новый главред не читал внутренний устав издания, как и в целом «Ведомости»