Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей». В знак протеста уволились все замы (обновлено)
Спорную кандидатуру утвердил совет директоров «Бизнес ньюс медиа»
Андрей Шмаров стал главредом «Ведомостей». В знак протеста уволились все замы (обновлено) Спорную кандидатуру утвердил совет директоров «Бизнес ньюс медиа»
Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)
Журналисты выступили против изменений редакционной политики
Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено) Журналисты выступили против изменений редакционной политики
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра» Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды Под нож попала статья Константина Сонина
Новый главред «Ведомостей» тренируется исправлять заголовки статей на противоположные
Редакторы требуют убрать Шмарова с должности