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Plastio.ru: Как примерить новое лицо за 10 минут
Эксперимент
Plastio.ru: Как примерить новое лицо за 10 минутАстраханский программист-фрилансер заметил, что пластические хирурги плохо владеют Photoshop, и строит на этом бизнес.
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Plastio.ru: Как примерить новое лицо за 10 минут
Эксперимент

Plastio.ru: Как примерить новое лицо за 10 минут Астраханский программист-фрилансер заметил, что пластические хирурги плохо владеют Photoshop, и строит на этом бизнес.