Самые влиятельные люди мира по версии Forbes
Владимир Путин впервые за пять лет лишился лидерства в рейтинге
Самые влиятельные люди мира по версии Forbes Владимир Путин впервые за пять лет лишился лидерства в рейтинге
Главред телеканала RT вошла в список самых влиятельных женщин мира
Forbes отметил рост внимания к Маргарите Симоньян после обвинений в подрыве американской демократии
Главред телеканала RT вошла в список самых влиятельных женщин мира Forbes отметил рост внимания к Маргарите Симоньян после обвинений в подрыве американской демократии
Германия поддержит продление санкций против России
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель
Германия поддержит продление санкций против России Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель
Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком мира
На втором месте оказалась Ангела Меркель, а на третьем — Барак Обама
Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком мира На втором месте оказалась Ангела Меркель, а на третьем — Барак Обама
Меркель заявила о «непреодолимом барьере» между Россией и Западом
Одновременно с этим она подчеркнула важность участия Москвы в решении международных проблем
Меркель заявила о «непреодолимом барьере» между Россией и Западом Одновременно с этим она подчеркнула важность участия Москвы в решении международных проблем
Меркель назвала главные угрозы мировому сообществу
Меркель поставила российскую политику в отношении Крыма в один ряд с распространением Эболы и действиями ИГИЛ
Меркель назвала главные угрозы мировому сообществу Меркель поставила российскую политику в отношении Крыма в один ряд с распространением Эболы и действиями ИГИЛ
Меркель назвала условия возвращения России в «Большую восьмёрку»
Следующий саммит, как и ожидалось, пройдёт без президента страны Владимира Путина
Меркель назвала условия возвращения России в «Большую восьмёрку» Следующий саммит, как и ожидалось, пройдёт без президента страны Владимира Путина
Журналист-международник Александр Баунов — об обидах Путина и мести Западу
The Village узнал, каков международный статус Крыма, чем опасна дружба с Китаем и чем хорош российский визит Ким Чен Ына
Проходят ли президенты паспортный контроль? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Ангела Меркель — об отношениях с Россией
Глава Германии уточнила роль России в обеспечении безопасности в Европе
Ангела Меркель — об отношениях с Россией Глава Германии уточнила роль России в обеспечении безопасности в Европе
Россияне назвали Владимира Путина «Человеком года»
В этой номинации президент страны одерживает победу с 2008 года
Россияне назвали Владимира Путина «Человеком года» В этой номинации президент страны одерживает победу с 2008 года
Названа дата введения новых санкций против России
Премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что новые ограничения введут в пятницу, 12 сентября
Названа дата введения новых санкций против России Премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что новые ограничения введут в пятницу, 12 сентября
Инфографика: Кому звонит Путин The Village узнал, с кем Владимир Путин чаще всего общался по телефону в этом году
Обама призвал Евросоюз подготовиться к расширению санкций против России
Политики обеспокоены ситуацией на Юго-Востоке Украины
Обама призвал Евросоюз подготовиться к расширению санкций против России Политики обеспокоены ситуацией на Юго-Востоке Украины
Ангела Меркель предложила создать европейский интернет
Таким образом она хочет уберечься от слежки со стороны США
Ангела Меркель предложила создать европейский интернет Таким образом она хочет уберечься от слежки со стороны США
Немецкие хакеры обвинили Ангелу Меркель в пособничестве спецслужбам США
Ранее сообщалось, что и она сама находится под наблюдением у АНБ
Немецкие хакеры обвинили Ангелу Меркель в пособничестве спецслужбам США Ранее сообщалось, что и она сама находится под наблюдением у АНБ
Ссылки дня: очередной «пехтинг» Навального, инопланетяне на журфаке МГУ и происхождение колбасы
Интервью Эдуарда Лимонова, очередной «пехтинг» Алексея Навального, словарь FURFUR и происхождение колбасы — в наших «Ссылках дня».