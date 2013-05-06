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Новости

В России падают продажи пива зарубежных брендов

У российских производителей дела обстоят лучше

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Новости

В России падают продажи пива зарубежных брендов У российских производителей дела обстоят лучше