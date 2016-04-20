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Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

Участие во всех активностях бесплатное

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное

Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»

Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября

Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»
Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)
Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

На ВДНХ пройдет фестиваль «Мультимир»

Посетители встретятся с персонажами мультфильмов и смогут пройти мультквест

На ВДНХ пройдет фестиваль «Мультимир»
Посетители встретятся с персонажами мультфильмов и смогут пройти мультквест

На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации

На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд

На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации
На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд

На ВДНХ пройдет фестиваль «Союзмультфильма»

Фестиваль организуют в «Москвариуме»

На ВДНХ пройдет фестиваль «Союзмультфильма»
Фестиваль организуют в «Москвариуме»

В ЦДК пройдет фестиваль новой анимации

В программу вошла 31 короткометражка для взрослых и детей

В ЦДК пройдет фестиваль новой анимации
В программу вошла 31 короткометражка для взрослых и детей

В Музее Москвы пройдет образовательная «Фабрика мультфильмов»

Посетители смогут не только увидеть процесс создания анимации, но и поучаствовать в нем

В Музее Москвы пройдет образовательная «Фабрика мультфильмов»
Посетители смогут не только увидеть процесс создания анимации, но и поучаствовать в нем

Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»

Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября

Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»
Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября

Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»

Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов

Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»
Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов

Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий

Сроки выхода новых эпизодов пока неизвестны

Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий
Сроки выхода новых эпизодов пока неизвестны

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Москве покажут новые анимационные короткометражки

На фестивале соберут лучшие отечественные работы за последний год

В Москве покажут новые анимационные короткометражки
На фестивале соберут лучшие отечественные работы за последний год

В Государственной галерее на Солянке в Москве пройдет выставка Хаяо Миядзаки

Об этом сообщает интернет-издание Colta

В Государственной галерее на Солянке в Москве пройдет выставка Хаяо Миядзаки
Об этом сообщает интернет-издание Colta

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых

Анимационные картины увидят гости в разных городах страны

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых
Анимационные картины увидят гости в разных городах страны

В Москве открылся фестиваль анимационных фильмов «Крок»

Там представят 140 фильмов

В Москве открылся фестиваль анимационных фильмов «Крок»
Там представят 140 фильмов

В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века

В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича

В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века
В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича

Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма»

Предполагается, что он объединит малые и средние анимационные студии

Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма»
Предполагается, что он объединит малые и средние анимационные студии

«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»

С его помощью киностудия хочет оказывать поддержку остальным участникам рынка

«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»
С его помощью киностудия хочет оказывать поддержку остальным участникам рынка

В Москве открываются курсы по анимации

Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы

В Москве открываются курсы по анимации
Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы

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