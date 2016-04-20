Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное
Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн Участие во всех активностях бесплатное
Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»
Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября
Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле» Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября
В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)
Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров
В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено) Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров
На ВДНХ пройдет фестиваль «Мультимир»
Посетители встретятся с персонажами мультфильмов и смогут пройти мультквест
На ВДНХ пройдет фестиваль «Мультимир» Посетители встретятся с персонажами мультфильмов и смогут пройти мультквест
На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации
На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд
На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд
На ВДНХ пройдет фестиваль «Союзмультфильма» Фестиваль организуют в «Москвариуме»
В ЦДК пройдет фестиваль новой анимации
В программу вошла 31 короткометражка для взрослых и детей
В ЦДК пройдет фестиваль новой анимации В программу вошла 31 короткометражка для взрослых и детей
В Музее Москвы пройдет образовательная «Фабрика мультфильмов»
Посетители смогут не только увидеть процесс создания анимации, но и поучаствовать в нем
В Музее Москвы пройдет образовательная «Фабрика мультфильмов» Посетители смогут не только увидеть процесс создания анимации, но и поучаствовать в нем
Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»
Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября
Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»
Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября
Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»
Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов
Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я» Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов
Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий Сроки выхода новых эпизодов пока неизвестны
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Москве покажут новые анимационные короткометражки
На фестивале соберут лучшие отечественные работы за последний год
В Москве покажут новые анимационные короткометражки На фестивале соберут лучшие отечественные работы за последний год
В Государственной галерее на Солянке в Москве пройдет выставка Хаяо Миядзаки
Об этом сообщает интернет-издание Colta
В Государственной галерее на Солянке в Москве пройдет выставка Хаяо Миядзаки Об этом сообщает интернет-издание Colta
На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых
Анимационные картины увидят гости в разных городах страны
На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых Анимационные картины увидят гости в разных городах страны
В Москве открылся фестиваль анимационных фильмов «Крок» Там представят 140 фильмов
В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века
В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича
В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века
В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича
Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма»
Предполагается, что он объединит малые и средние анимационные студии
Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма» Предполагается, что он объединит малые и средние анимационные студии
«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»
С его помощью киностудия хочет оказывать поддержку остальным участникам рынка