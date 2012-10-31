События
На YouTube пройдут онлайн-чтения «Анны Карениной»
В чтениях примут участие более 700 человек со всего мира
События
На YouTube пройдут онлайн-чтения «Анны Карениной» В чтениях примут участие более 700 человек со всего мира
Weekend
Планы на осень: 32 фильмаНовые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Weekend
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Weekend
Прибытие поезда: Школьники и учителя об «Анне Карениной»В то время как кинокритики ломают копья, перебирая достоинства и недостатки смелой экранизации «Анны Карениной», The Village узнал, что думают о ней 11-классники и учителя литературы.
Weekend
Прибытие поезда: Школьники и учителя об «Анне Карениной» В то время как кинокритики ломают копья, перебирая достоинства и недостатки смелой экранизации «Анны Карениной», The Village узнал, что думают о ней 11-классники и учителя литературы.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Анна Каренина», «Джек Ричер», «Дублёр»Звёздная экранизация русской классики, боевик с Томом Крузом и очередная добрая российская комедия — Олег Баранов посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Анна Каренина», «Джек Ричер», «Дублёр» Звёздная экранизация русской классики, боевик с Томом Крузом и очередная добрая российская комедия — Олег Баранов посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
Weekend
Гид по фестивалю «Новое британское кино»1 ноября в кинотеатре «Горизонт» стартует 11-дневный фестиваль, посвящённый новому британскому кино. The Village выбрал из программы фестиваля 10 картин, заслуживающих особого внимания.
Weekend