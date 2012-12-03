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Домпросвет
Домпросвет: Макcимум функций в одной комнате
Архитектор Анна Петренко о том, как совместить в одной-единственной комнате гостиную, спальню и кабинет.
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Домпросвет
Домпросвет: Макcимум функций в одной комнате
Архитектор Анна Петренко о том, как совместить в одной-единственной комнате гостиную, спальню и кабинет.
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