Снимать ограничения из-за коронавируса будут в три этапа (обновлено)
Решения примут губернаторы
Снимать ограничения из-за коронавируса будут в три этапа (обновлено) Решения примут губернаторы
Ограничения из-за коронавируса полностью отменят только после создания вакцины
«Будет лекарство — тогда можно и говорить о возвращении к полноценной жизни»
Ограничения из-за коронавируса полностью отменят только после создания вакцины «Будет лекарство — тогда можно и говорить о возвращении к полноценной жизни»
Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок за границу
Там граждан поджидает коронавирус
Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок за границу Там граждан поджидает коронавирус
Россия закрывает границу на Дальнем Востоке Борьба с коронавирусом продолжается
В России введут неотложные меры по борьбе с корью
Меры противодействия начнут действовать 11 марта
В России введут неотложные меры по борьбе с корью Меры противодействия начнут действовать 11 марта
В России вновь запретили продажу «Боярышника»
Жидкость можно было свободно купить в течение нескольких дней
В России вновь запретили продажу «Боярышника» Жидкость можно было свободно купить в течение нескольких дней
Роспотребнадзор намерен продлить запрет на торговлю «Боярышником»
Власти обсуждают, на сколько будет продлен запрет
Роспотребнадзор намерен продлить запрет на торговлю «Боярышником»
Власти обсуждают, на сколько будет продлен запрет
В России 290 детских лагерей не готовы к открытию
Они должны устранить выявленные Роспотребнадзором недостатки
В России 290 детских лагерей не готовы к открытию Они должны устранить выявленные Роспотребнадзором недостатки
Помещать шрифт Брайля на лекарства и меню
По словам главы Роспотребнадзора, необходимо иметь в виду ограничения людей при предоставлении услуг
Помещать шрифт Брайля на лекарства и меню По словам главы Роспотребнадзора, необходимо иметь в виду ограничения людей при предоставлении услуг
Роспотребнадзор предупредил о приходе гриппа В на смену сезонному вирусу
В ведомстве подчеркнули, что он вызывает более тяжелую «клинику»
Роспотребнадзор предупредил о приходе гриппа В на смену сезонному вирусу В ведомстве подчеркнули, что он вызывает более тяжелую «клинику»
Роспотребнадзор на месяц запретил продажу «Боярышника»
Такое распоряжение вынесло ведомство после смертельных случаев отравления
Роспотребнадзор на месяц запретил продажу «Боярышника» Такое распоряжение вынесло ведомство после смертельных случаев отравления
В России объявили начало эпидемии гриппа Вирус преодолел межвидовой барьер
Продавать антибиотики только по рецепту
Эксперты опасаются, что это приведёт к коллапсу в системе здравоохранения
Продавать антибиотики только по рецепту Эксперты опасаются, что это приведёт к коллапсу в системе здравоохранения
Роспотребнадзор выявил нарушения режима санкций против Турции
Ведомство обнаружило запрещённые продукты в рознице и незаконные схемы по продаже туров
Роспотребнадзор выявил нарушения режима санкций против Турции Ведомство обнаружило запрещённые продукты в рознице и незаконные схемы по продаже туров
Не есть суши и роллы с сырой рыбой Такой совет дают в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор усилит контроль над интернет-магазинами
В первую очередь изменения затронут онлайн-торговлю лекарствами
Роспотребнадзор усилит контроль над интернет-магазинами В первую очередь изменения затронут онлайн-торговлю лекарствами
Ссылки дня: Взрыв олимпийского факела, Навальный против Прохорова и паспорт смертницы
Новые приключения олимпийского факела, спор Навального и Прохорова, возможная отставка Онищенко и паспорт смертницы — в наших «Ссылках дня».