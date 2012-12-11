Эксперимент
Что наши родители думают о новых местах и изменениях в МосквеКорреспондент The Village Александра Шевелева узнала, что думают её родители о велопрокате в парке Горького, парикмахерской Annie Hall и ресторане Uilliam's
Эксперимент
Что наши родители думают о новых местах и изменениях в Москве Корреспондент The Village Александра Шевелева узнала, что думают её родители о велопрокате в парке Горького, парикмахерской Annie Hall и ресторане Uilliam's
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Евгений Зубов, арт-директор Annie HallКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Евгений Зубов, арт-директор Annie Hall Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Сервис
Новое место: Женская парикмахерская Annie HallОколо Патриарших прудов открылась женская парикмахерская Annie Hall, которая собирается стать клубом по интересам для девушек большого города.
Сервис
Новое место: Женская парикмахерская Annie Hall Около Патриарших прудов открылась женская парикмахерская Annie Hall, которая собирается стать клубом по интересам для девушек большого города.
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На Патриарших прудах открылась женская парикмахерская Annie Hall
На Спиридоновке заработал салон красоты в нью-йоркском стиле, где причёски с подиумов будут адаптировать под повседневную жизнь, а сама парикмахерская станет клубом по интересам.
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