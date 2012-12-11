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Что наши родители думают о новых местах и изменениях в Москве
Эксперимент
Что наши родители думают о новых местах и изменениях в МосквеКорреспондент The Village Александра Шевелева узнала, что думают её родители о велопрокате в парке Горького, парикмахерской Annie Hall и ресторане Uilliam's
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Что наши родители думают о новых местах и изменениях в Москве
Эксперимент

Что наши родители думают о новых местах и изменениях в Москве Корреспондент The Village Александра Шевелева узнала, что думают её родители о велопрокате в парке Горького, парикмахерской Annie Hall и ресторане Uilliam's

Внешний вид (Москва): Евгений Зубов, арт-директор Annie Hall
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Евгений Зубов, арт-директор Annie HallКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид (Москва): Евгений Зубов, арт-директор Annie Hall
Внешний вид

Внешний вид (Москва): Евгений Зубов, арт-директор Annie Hall Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

Новое место: Женская парикмахерская Annie Hall
Сервис
Новое место: Женская парикмахерская Annie HallОколо Патриарших прудов открылась женская парикмахерская Annie Hall, которая собирается стать клубом по интересам для девушек большого города.
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Новое место: Женская парикмахерская Annie Hall
Сервис

Новое место: Женская парикмахерская Annie Hall Около Патриарших прудов открылась женская парикмахерская Annie Hall, которая собирается стать клубом по интересам для девушек большого города.

Сервис

На Патриарших прудах открылась женская парикмахерская Annie Hall

На Спиридоновке заработал салон красоты в нью-йоркском стиле, где причёски с подиумов будут адаптировать под повседневную жизнь, а сама парикмахерская станет клубом по интересам.

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Сервис

На Патриарших прудах открылась женская парикмахерская Annie Hall На Спиридоновке заработал салон красоты в нью-йоркском стиле, где причёски с подиумов будут адаптировать под повседневную жизнь, а сама парикмахерская станет клубом по интересам.