Антон Мажирин: Как Free-lance.ru преодолевал кризис В прошлом году крупнейшую онлайн-биржу фрилансеров в Рунете лихорадило: ушёл один из основателей, доля Mail.ru Group была продана новым инвесторам. Глава компании рассказал, что он предпринимал.