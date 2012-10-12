Новости
Вторая коллекция сумок бренда Arny Praht и центра «Антон тут рядом»
Часть денег от продажи перечислят на нужды центра
Новости
Вторая коллекция сумок бренда Arny Praht и центра «Антон тут рядом» Часть денег от продажи перечислят на нужды центра
Новости
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
Новости
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
Новости
«Я не оптимист, я русский человек»: Футболки от «Смерч» и «Антон тут рядом»
Вся прибыль от продажи вещей пойдет в поддержку центра
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«Я не оптимист, я русский человек»: Футболки от «Смерч» и «Антон тут рядом» Вся прибыль от продажи вещей пойдет в поддержку центра
Итоги года
Что хорошего произошло в 2019 годуКот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости
Итоги года
Что хорошего произошло в 2019 году Кот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости
Новости
Коллекция посуды от «Антон тут рядом» и The Dar Store
Каждый предмет вручную создали люди с расстройствами аутистического спектра
Новости
Коллекция посуды от «Антон тут рядом» и The Dar Store Каждый предмет вручную создали люди с расстройствами аутистического спектра
Новости
Коллекция сумок Arny Praht с цитатами людей с аутизмом
Половина денег от продаж пойдут на поддержку центра «Антон тут рядом»
Новости
Коллекция сумок Arny Praht с цитатами людей с аутизмом Половина денег от продаж пойдут на поддержку центра «Антон тут рядом»
Новости
Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом
Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме
Новости
Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме
Гид The Village
Подарки, которые помогают другим Благотворительные открытки, кружки и билеты в музеи
Ситуация
Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в РоссииВ декабре в Петербурге откроется крупнейший в стране образовательный центр для аутистов — «Антон тут рядом». The Village побывал в мастерских незадолго до запуска и узнал, почему это важно.
Ситуация
Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в России В декабре в Петербурге откроется крупнейший в стране образовательный центр для аутистов — «Антон тут рядом». The Village побывал в мастерских незадолго до запуска и узнал, почему это важно.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Франкенвини», «Пока ночь не разлучит», «Антон тут рядом»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели