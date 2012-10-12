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Новости

Вторая коллекция сумок бренда Arny Praht и центра «Антон тут рядом»

Часть денег от продажи перечислят на нужды центра

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Новости

Вторая коллекция сумок бренда Arny Praht и центра «Антон тут рядом» Часть денег от продажи перечислят на нужды центра

Новости

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

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Новости

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

Новости

«Я не оптимист, я русский человек»: Футболки от «Смерч» и «Антон тут рядом»

Вся прибыль от продажи вещей пойдет в поддержку центра

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Новости

«Я не оптимист, я русский человек»: Футболки от «Смерч» и «Антон тут рядом» Вся прибыль от продажи вещей пойдет в поддержку центра

Что хорошего произошло в 2019 году
Итоги года
Что хорошего произошло в 2019 годуКот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости
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Что хорошего произошло в 2019 году
Итоги года

Что хорошего произошло в 2019 году Кот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости

Новости

Коллекция посуды от «Антон тут рядом» и The Dar Store

Каждый предмет вручную создали люди с расстройствами аутистического спектра

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Новости

Коллекция посуды от «Антон тут рядом» и The Dar Store Каждый предмет вручную создали люди с расстройствами аутистического спектра

Новости

Коллекция сумок Arny Praht с цитатами людей с аутизмом

Половина денег от продаж пойдут на поддержку центра «Антон тут рядом»

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Коллекция сумок Arny Praht с цитатами людей с аутизмом Половина денег от продаж пойдут на поддержку центра «Антон тут рядом»

Новости

Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом

Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме

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Новости

Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме

Подарки, которые помогают другим
Гид The Village
Подарки, которые помогают другимБлаготворительные открытки, кружки и билеты в музеи
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Подарки, которые помогают другим
Гид The Village

Подарки, которые помогают другим Благотворительные открытки, кружки и билеты в музеи

Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в России
Ситуация
Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в РоссииВ декабре в Петербурге откроется крупнейший в стране образовательный центр для аутистов — «Антон тут рядом». The Village побывал в мастерских незадолго до запуска и узнал, почему это важно.
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Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в России
Ситуация

Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в России В декабре в Петербурге откроется крупнейший в стране образовательный центр для аутистов — «Антон тут рядом». The Village побывал в мастерских незадолго до запуска и узнал, почему это важно.

Фильмы недели: «Франкенвини», «Пока ночь не разлучит», «Антон тут рядом»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Франкенвини», «Пока ночь не разлучит», «Антон тут рядом»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
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Фильмы недели: «Франкенвини», «Пока ночь не разлучит», «Антон тут рядом»
Фильмы недели

Фильмы недели: «Франкенвини», «Пока ночь не разлучит», «Антон тут рядом» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.