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Новости

Четыре российских стартапа получили гранты до $50 000 от Microsoft

Помимо этого компания также заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с акселератором API Moscow

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Новости

Четыре российских стартапа получили гранты до $50 000 от Microsoft Помимо этого компания также заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с акселератором API Moscow

Новости

Правительство Москвы запустило бизнес-инкубатор на «Красном Октябре»

В нём отобранные аккредитованными инвесторами проекты смогут пройти шестимесячную программу акселерации

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Новости

Правительство Москвы запустило бизнес-инкубатор на «Красном Октябре» В нём отобранные аккредитованными инвесторами проекты смогут пройти шестимесячную программу акселерации