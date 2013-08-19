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Четыре российских стартапа получили гранты до $50 000 от Microsoft
Помимо этого компания также заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с акселератором API Moscow
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Четыре российских стартапа получили гранты до $50 000 от Microsoft Помимо этого компания также заключила соглашение о стратегическом партнёрстве с акселератором API Moscow
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Правительство Москвы запустило бизнес-инкубатор на «Красном Октябре»
В нём отобранные аккредитованными инвесторами проекты смогут пройти шестимесячную программу акселерации
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