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Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»Эштон Катчер в роли Стива Джобса, Люк Бессон шутит шутки с Робертом Де Ниро, звёзды против Сатаны — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
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Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»
Фильмы недели

Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» Эштон Катчер в роли Стива Джобса, Люк Бессон шутит шутки с Робертом Де Ниро, звёзды против Сатаны — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Город

Цифра дня: Сколько бункеров построили в Москве к концу света

Глава организации «Диггерспас» Вадим Михайлов рассказал The Village, сколько жителей Москвы и Подмосковья основательно подготовились к апокалипсису.

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Город

Цифра дня: Сколько бункеров построили в Москве к концу света Глава организации «Диггерспас» Вадим Михайлов рассказал The Village, сколько жителей Москвы и Подмосковья основательно подготовились к апокалипсису.