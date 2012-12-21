Фильмы недели
Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»Эштон Катчер в роли Стива Джобса, Люк Бессон шутит шутки с Робертом Де Ниро, звёзды против Сатаны — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Джобс: Империя соблазна», «Малавита», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» Эштон Катчер в роли Стива Джобса, Люк Бессон шутит шутки с Робертом Де Ниро, звёзды против Сатаны — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Город
Цифра дня: Сколько бункеров построили в Москве к концу света
Глава организации «Диггерспас» Вадим Михайлов рассказал The Village, сколько жителей Москвы и Подмосковья основательно подготовились к апокалипсису.
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