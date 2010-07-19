Купили арбуз и уже устали его есть? Приготовьте с ним салат, коктейль и десерт 6 вариантов для завтрака, обеда и аперитива
В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь
Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны
В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь Москвичи два месяца смогут покупать бахчевые из южных регионов страны
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь Эксперты советуют обращать внимание на место продажи, размер плода и запах
Роскачество составило рекомендации по выбору арбуза
Эксперты советуют сперва обращать внимание на внешний вид плода
Роскачество составило рекомендации по выбору арбуза Эксперты советуют сперва обращать внимание на внешний вид плода
Сезон торговли арбузами и дынями в Москве завершится 1 октября
В этом году в городе работало около 300 бахчевых развалов
Сезон торговли арбузами и дынями в Москве завершится 1 октября В этом году в городе работало около 300 бахчевых развалов
Точки по продаже арбузов в Москве начнут работать с 3 августа
Всего на территории города будет работать 297 бахчевых развалов
Точки по продаже арбузов в Москве начнут работать с 3 августа Всего на территории города будет работать 297 бахчевых развалов
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
В Москве начинают работать бахчевые развалы На них можно купить арбузы и дыни разных сортов
В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь
Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая
В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая
Арбузная карта Москвы The Village публикует карту, на которой отмечены все арбузные развалы города
Специалисты — о том, как правильно выбрать арбуз В Москве начался сезон арбузов. The Village узнал у экспертов, как выбрать арбуз так, чтобы избежать разочарования
В Москве появился сервис доставки арбузов
Доставка одного арбуза обойдётся в 500 рублей, вне зависимости от его веса
В Москве появился сервис доставки арбузов Доставка одного арбуза обойдётся в 500 рублей, вне зависимости от его веса
В Москве открываются арбузные развалы
По словам главы департамента торговли, все они будут постоянно проверяться Роспотребнадзором