Госдума объявила амнистию
Депутаты нижней палаты парламента приняли проект президентской амнистии к 20-летию конституции единогласно.
Госдума объявила амнистию Депутаты нижней палаты парламента приняли проект президентской амнистии к 20-летию конституции единогласно.
Рождественский пирог корабельного повара Для рубрики «Рецепты шефов» повар с корабля Arctic Sunrise турчанка Гизем Ахам рассказала The Village, как приготовить рождественский пирог.
Рождественский пирог корабельного повара Для рубрики «Рецепты шефов» повар с корабля Arctic Sunrise турчанка Гизем Ахам рассказала The Village, как приготовить рождественский пирог.
«В камере я много танцевала»: Активистка Arctic Sunrise о загрязнении Арктики и российской тюрьме Финская активистка Гринписа Сини Саарела рассказала The Village о том, как провела два месяца в российской тюрьме и почему добыча нефти в Арктике может повлиять на жизнь каждого человека.
«В камере я много танцевала»: Активистка Arctic Sunrise о загрязнении Арктики и российской тюрьме Финская активистка Гринписа Сини Саарела рассказала The Village о том, как провела два месяца в российской тюрьме и почему добыча нефти в Арктике может повлиять на жизнь каждого человека.
Ссылки дня: Каминг-аут Siri, ответ учёного Путину и дикая русская еда
Ответ учёного Путину, каминг-аут Siri, интервью Ликсутова и правила жизни Анджелины Джоли — в наших «Ссылках дня».