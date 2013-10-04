«В камере я много танцевала»: Активистка Arctic Sunrise о загрязнении Арктики и российской тюрьме Финская активистка Гринписа Сини Саарела рассказала The Village о том, как провела два месяца в российской тюрьме и почему добыча нефти в Арктике может повлиять на жизнь каждого человека.