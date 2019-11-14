День рождения в спецприемнике, тайные свидания с Машей Алехиной и другие приключения Люси Штейн под арестом
День рождения в спецприемнике, тайные свидания с Машей Алехиной и другие приключения Люси Штейн под арестом
Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День четвертый — Алла Гутникова «Кто пустил эту девочку в Следственный комитет?»
Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День третий — Наташа Тышкевич «Даже когда я сижу дома и смотрю на облака — это политика»
Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День первый — Армен Арамян в Котельниках «Жить нужно так, как хотим мы»
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)
Трансгендерную активистку арестовали на 14 суток. Ее хотели отправить в мужской спецприемник
Девушка участвовала в одиночном пикете против поправок в Семейный кодекс
Трансгендерную активистку арестовали на 14 суток. Ее хотели отправить в мужской спецприемник Девушка участвовала в одиночном пикете против поправок в Семейный кодекс
На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь
На этот раз об оскорблении власти
На «Омбудсмена полиции» завели два новых уголовных дела. Всего их уже семь На этот раз об оскорблении власти
«Русь сидящая» объявила о закрытии из-за суда с бывшим сотрудником Суд арестовал счета фонда
«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара
Полиция об этом, видимо, не знает
«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара Полиция об этом, видимо, не знает
Бывшего фигуранта «московского дела» Раджабова арестовали. Он участвовал в шествии в поддержку Азара
На этот раз только на 18 суток
Бывшего фигуранта «московского дела» Раджабова арестовали. Он участвовал в шествии в поддержку Азара На этот раз только на 18 суток
На преподавателя МГУ составили протокол за проведение массового мероприятия. Он стоял в пикете один
Михаил Лобанов выступил в поддержку Азата Мифтахова
На преподавателя МГУ составили протокол за проведение массового мероприятия. Он стоял в пикете один Михаил Лобанов выступил в поддержку Азата Мифтахова
Азату Мифтахову продлили арест до 7 февраля. Судья не приобщила к делу 1,7 тысячи поручительств
Эта дата — ровно год с момента заключения аспиранта МГУ
Азату Мифтахову продлили арест до 7 февраля. Судья не приобщила к делу 1,7 тысячи поручительств Эта дата — ровно год с момента заключения аспиранта МГУ
В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца
Сергея Меденкова объявили в международный розыск
В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца Сергея Меденкова объявили в международный розыск
«Бумажную фабрику» опечатали по решению суда
Все запланированные концерты должны перенести на другие площадки
«Бумажную фабрику» опечатали по решению суда Все запланированные концерты должны перенести на другие площадки
«Команда 29» обновила квест «Гэбня». В него добавили главу об абьюзе (обновлено)
Приложение посвящено взаимодействию граждан с сотрудниками силовых органов
«Команда 29» обновила квест «Гэбня». В него добавили главу об абьюзе (обновлено) Приложение посвящено взаимодействию граждан с сотрудниками силовых органов
Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального, но суд отказал
Все дело в летних акциях протеста
Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального, но суд отказал Все дело в летних акциях протеста
Генерал‑майора полиции задержали по делу о мошенничестве
Следственный комитет добивается ареста Александра Мельникова
Генерал‑майора полиции задержали по делу о мошенничестве Следственный комитет добивается ареста Александра Мельникова
Суд оставил Егора Жукова под домашним арестом, а Самариддина Раджабова — в СИЗО
Также Мосгорсуд не изменил меру пресечения осужденному фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву