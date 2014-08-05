В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы»
За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
В ЦДХ представят археологические находки «Моей улицы» За два года программы на улицах города археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
Раскопки на Биржевой площади продлили до ноября Здесь обнаружили стены храма XVI века
Фрагменты деревянной мостовой XVI–XVII веков на Тверской поместят под стекло
Застеклённая часть Тверской будет с подсветкой и с подогревом для зимней эксплуатации
Фрагменты деревянной мостовой XVI–XVII веков на Тверской поместят под стекло Застеклённая часть Тверской будет с подсветкой и с подогревом для зимней эксплуатации
Фрагменты деревянной мостовой Тверской улицы XVI–XVII веков разрушили (обновлено)
Три четверти обнаруженной мостовой взломали при реконструкции улицы
Фрагменты деревянной мостовой Тверской улицы XVI–XVII веков разрушили (обновлено) Три четверти обнаруженной мостовой взломали при реконструкции улицы
Надгробие XVI века в строительном мусоре
Надгробие, которое археологи предварительно датируют концом XVI века, нашли на месте строительства жилищного комплекса Sky House