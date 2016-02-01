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Город

СМИ опубликовали часть нового проекта судебного квартала на Петроградской стороне

Квартал занимает не всю площадку, а около двух третей

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Город

СМИ опубликовали часть нового проекта судебного квартала на Петроградской стороне Квартал занимает не всю площадку, а около двух третей

Город

В комитет по охране памятников направили новый проект судебного квартала на Петроградской стороне

Его создают студии «Евгений Герасимов и партнёры» и Speech Сергея Чобана. От старого проекта отказались

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Город

В комитет по охране памятников направили новый проект судебного квартала на Петроградской стороне Его создают студии «Евгений Герасимов и партнёры» и Speech Сергея Чобана. От старого проекта отказались

Город

У судебного квартала на Петроградской стороне сменится архитектор

По информации «Коммерсанта», новый проект реализует студия «Евгений Герасимов и партнёры»

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Город

У судебного квартала на Петроградской стороне сменится архитектор По информации «Коммерсанта», новый проект реализует студия «Евгений Герасимов и партнёры»