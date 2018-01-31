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Квартира недели
Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)
Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции
32
Квартира недели
Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)
Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции
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