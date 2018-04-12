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«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил
Истории
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных силВзрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув
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«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил
Истории

«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил Взрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув

Новости

Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети»

Журнал опубликовал совместное заявление с «Городскими проектами» и «Архитектурными излишествами»

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Новости

Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети» Журнал опубликовал совместное заявление с «Городскими проектами» и «Архитектурными излишествами»

Новости

На «Флаконе» проведут паблик-токи с известными журналистами и блогерами

Инфлюенсеры обсудят, как меняется отношение к этике, красоте и саморазвитию

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Новости

На «Флаконе» проведут паблик-токи с известными журналистами и блогерами Инфлюенсеры обсудят, как меняется отношение к этике, красоте и саморазвитию

Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне
Комментарий
Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
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Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне
Комментарий

Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»