Истории
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных силВзрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув
Истории
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил Взрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув
Новости
Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети»
Журнал опубликовал совместное заявление с «Городскими проектами» и «Архитектурными излишествами»
Новости
Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети» Журнал опубликовал совместное заявление с «Городскими проектами» и «Архитектурными излишествами»
Новости
На «Флаконе» проведут паблик-токи с известными журналистами и блогерами
Инфлюенсеры обсудят, как меняется отношение к этике, красоте и саморазвитию
Новости
На «Флаконе» проведут паблик-токи с известными журналистами и блогерами Инфлюенсеры обсудят, как меняется отношение к этике, красоте и саморазвитию
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Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
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