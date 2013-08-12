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Успех дня
Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песниГаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу
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Успех дня

Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песни Гаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу