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Успех дня
Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песни
Гаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу
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Успех дня
Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песни
Гаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу
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