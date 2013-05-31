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Новости

Однорукая iOS-клавиатура, слежка в Uber и бизнес для школьников

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Однорукая iOS-клавиатура, слежка в Uber и бизнес для школьников Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денег
Истории
Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денегВойна за независимость между «Тематическими медиа» и менеджерами Юрия Мильнера как предпринимательский роман воспитания.
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Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денег
Истории

Карма «Хабра»: Приключения Дениса Крючкова в стране денег Война за независимость между «Тематическими медиа» и менеджерами Юрия Мильнера как предпринимательский роман воспитания.

Новости

Аркадий Морейнис стал партнёром в DIY-проекте «Вторая улица»

Сайт показывает пользователям, во что можно переделать различную одежду и предметы интерьера

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Новости

Аркадий Морейнис стал партнёром в DIY-проекте «Вторая улица» Сайт показывает пользователям, во что можно переделать различную одежду и предметы интерьера

Не вставая со стула: 5 онлайн-платформ для привлечения инвестиций
Облако знаний
Не вставая со стула: 5 онлайн-платформ для привлечения инвестиций Количество стартапов и инвесторов растёт. H&F составил список интернет-площадок, где начинающий предприниматель может найти деньги на свой проект.
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Не вставая со стула: 5 онлайн-платформ для привлечения инвестиций
Облако знаний

Не вставая со стула: 5 онлайн-платформ для привлечения инвестиций Количество стартапов и инвесторов растёт. H&F составил список интернет-площадок, где начинающий предприниматель может найти деньги на свой проект.