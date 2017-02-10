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Новости

Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)

Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке

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Новости

Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено) Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке

Новые знания

Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине

Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября

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Новые знания

Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября

Новости

Началась продажа билетов на двухдневную вечеринку SUR на «Красном Октябре»

Организаторы объявили хедлайнеров праздника

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Новости

Началась продажа билетов на двухдневную вечеринку SUR на «Красном Октябре» Организаторы объявили хедлайнеров праздника

Новости

«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка

Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»

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Новости

«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»

Новости

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии

Команда привезет собственных диджеев 14 июля

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Новости

Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии Команда привезет собственных диджеев 14 июля

Клубный промоутер
Как всё устроено
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
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Клубный промоутер
Как всё устроено

Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском

Новости

Два московских клуба вошли в мировой топ-100

Один из них уже закрыт

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Новости

Два московских клуба вошли в мировой топ-100 Один из них уже закрыт

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон
Общественные пространства

Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Общественные пространства

Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города

Новости

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

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Новости

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Выходные в городе
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная субботаГлавные события наступающих выходных
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Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Выходные в городе

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных

Новости

Команда Наташи Абель объявила лайнап вечеринки A1

Хедлайнерами мероприятия станут Phuong-Dan и Identified Patient

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Новости

Команда Наташи Абель объявила лайнап вечеринки A1 Хедлайнерами мероприятия станут Phuong-Dan и Identified Patient

Новости

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле

Мероприятие запланировано на 17–18 июня

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Новости

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле Мероприятие запланировано на 17–18 июня

Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»
Индустрия
Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится
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Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму»
Индустрия

Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму» Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится

Ситуация

В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17

Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.

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Ситуация

В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17 Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится
Фоторепортаж

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоитсяКак команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия

Фоторепортаж

«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится Как команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Интервью
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
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Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Интервью

Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды

Weekend

Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге

Фестиваль запланирован на последние выходные апреля

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Weekend

Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге Фестиваль запланирован на последние выходные апреля

Ситуация

В интернете появилась петиция в поддержку Arma17

Ее цель — донести информацию об отмене вечеринок команды до мэра Москвы Сергея Собянина

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Ситуация

В интернете появилась петиция в поддержку Arma17 Ее цель — донести информацию об отмене вечеринок команды до мэра Москвы Сергея Собянина

Ситуация

Очередная вечеринка Arma17 на заводе «Молния» отменена по решению префектуры

Претензия префектуры к организаторам рейва состояла в том, что заявка на мероприятие была подана слишком поздно

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Ситуация

Очередная вечеринка Arma17 на заводе «Молния» отменена по решению префектуры Претензия префектуры к организаторам рейва состояла в том, что заявка на мероприятие была подана слишком поздно

Ситуация

Очередная вечеринка Arma17 может не состояться по решению префектуры

Подробности уточняются

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Ситуация

Очередная вечеринка Arma17 может не состояться по решению префектуры Подробности уточняются

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