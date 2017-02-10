Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)
Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке
Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено) Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке
Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине
Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября
Команда Arma17 анонсировала вечеринку в Берлине Мероприятие с двумя лайн-апами пройдет 17 ноября
Началась продажа билетов на двухдневную вечеринку SUR на «Красном Октябре»
Организаторы объявили хедлайнеров праздника
Началась продажа билетов на двухдневную вечеринку SUR на «Красном Октябре» Организаторы объявили хедлайнеров праздника
«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка
Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»
«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»
Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии
Команда привезет собственных диджеев 14 июля
Arma17 проведет вечеринку на фестивале Exit в Сербии Команда привезет собственных диджеев 14 июля
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
Два московских клуба вошли в мировой топ-100 Один из них уже закрыт
Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия
Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах
Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных
Команда Наташи Абель объявила лайнап вечеринки A1
Хедлайнерами мероприятия станут Phuong-Dan и Identified Patient
Команда Наташи Абель объявила лайнап вечеринки A1 Хедлайнерами мероприятия станут Phuong-Dan и Identified Patient
Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле Мероприятие запланировано на 17–18 июня
Как неизвестный человек пришел и отменил «Арму» Публикуем разговор с мужчиной, который пришел к организаторам фестиваля и убедил их, что и в этот раз ничего не получится
В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17
Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.
В Петербурге отменили вечеринку в честь девятилетия Arma17 Организаторам отключили электричество и перекрыли доступ на площадку.
«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоитсяКак команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия
«Арма» и «Арсенал»: Как готовят главный рейв выходных UPD. Мероприятие не состоится Как команда Arma17 готовит питерский завод «Арсенал» к вечеринке в честь девятилетия
Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит» Сооснователь Arma17 рассказала The Village o причинах отмены последних рейвов и предстоящих международных вечеринках команды
Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге Фестиваль запланирован на последние выходные апреля
В интернете появилась петиция в поддержку Arma17
Ее цель — донести информацию об отмене вечеринок команды до мэра Москвы Сергея Собянина
В интернете появилась петиция в поддержку Arma17 Ее цель — донести информацию об отмене вечеринок команды до мэра Москвы Сергея Собянина
Очередная вечеринка Arma17 на заводе «Молния» отменена по решению префектуры
Претензия префектуры к организаторам рейва состояла в том, что заявка на мероприятие была подана слишком поздно